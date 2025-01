La cultura attrae risorse Aiuti per oltre 16 milioni

Ilrestodelcarlino.it - La cultura attrae risorse . Aiuti per oltre 1,6 milioni

Ammontano a un milione e 673mila euro, per il 2024, le entrate ‘esterne’ per l’area servizi per ladel Comune. Tale importo, frutto di contributi pubblici e sponsorizzazioni private, è stato poi impiegato nella realizzazione di attività e progetti straordinari del settore. Nel dettaglio, ai musei comunali sono arrivati 543.443 euro, di cui la fetta maggiore sono i 293.543 euro vinti con il bando regionale per la digitalizzazione del patrimoniole che saranno destinati a nuove forme di fruizione multimediale del museo archeologico. Saranno infatti realizzate due proiezioni ricostruttive della storia del territorio, con particolare riferimento all’età del bronzo e all’età del ferro, e una postazione multimediale incentrata sulla figura di Giuseppe Scarabelli. Finalizzati invece all’allestimento dello scavo a vista della Domus del Rasoio, al museo San Domenico, sono i 50mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.