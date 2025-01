Movieplayer.it - Iva Zanicchi a Sanremo: "Nessun complimento dalle colleghe per il premio alla carriera"

La cantante ha espresso il proprio rammarico per i messaggi non ricevuti dopo l'annuncio del suo riconoscimento ma è convinta che arriveranno presto. Ieri sono stati annunciati i premiche verranno assegnati nel corso del prossimo Festival di, a Ivae Antonello Venditti. La cantante ha ringraziato Carlo Conti per il riconoscimento, auspicando che possano arrivare anche le chiamate delle. L'Aquila di Ligonchio, vincitrice di trenel corso della sua, ha confessato di aver appreso la notizia da un cameriere e ha confessato di non aver ancora ricevuto i complimentiamiche del settore Il ritorno adi Iva"Andrò ospite nella serata di giovedì" ha dichiaratoa Un giorno da pecora su .