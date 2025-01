Inter-news.it - Incredibile la Juventus, KO in casa col Benfica. Ora spareggi

Leggi su Inter-news.it

Laha perso malamente incontro ilin Champions per 0-2 e scivola aglidi Champions League.KO – Niente da fare per laalloStadium, che perde incolper 0-2 sotto i colpi di Pavlidis e Kocku. L’attaccante greco segna subito al 16?, mentre il centrocampista turco, connazionale di Calhanoglu, segna all’81’ chiudendo la partita. Per i bianconeri adessodi Champions League, con il sorteggio che si terrà nella giornata di venerdì. La squadra di Thiago Motta perde due partite consecutive nel giro di appena tre giorni. Ora è crisi.0-216? Pavlidis, 81? KockuInter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (la, KO incol