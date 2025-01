Ilfattoquotidiano.it - I ladri svaligiano 4 case della serie tv “Ted Lasso”, la rabbia dei residenti: “Non ci vuole Sherlock Holmes per capire che hanno guardato il programma”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono quattro ledel quartiere Richmond Green, a Londra, che sono state svaligiate negli ultimi due mesi. Oltre al quartiere e al lusso in cui sono immerse, però, le abitazioniin comune anche qualcos’altro: sono tutteusate in Ted, la famosatv in cui un coach di football americano viene ingaggiato come allenatore in un piccolo club di calcio.La visibilità data dalla fiction potrebbe aver contribuito? Non è chiaro, ma ora isono preoccupati: “È devastante, le persone sono terrorizzate di essere colpite di nuovo”, sottolinea un’abitantezona. E i furti nel quartiere, ora, sono quattro, così come lesvaligiate: la prima risale al 2 novembre, quando isi impossessano di una cassaforte piena di gioielli. A questa segue un’altra rapina, questa volta a inizio dicembre, nella casa che nellaè quella di Hannah, la presidente del club, con iche fanno irruzione mentre i proprietari dormono.