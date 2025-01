Ilrestodelcarlino.it - Hakuna Matata ai piani alti. Sognare si può

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Doppia vittoria dell’San Pietro in Vincoli, confermatasi seconda forza del girone alle spalle delle cugine del Capra Team Ravenna, imbattuta capolista. Le ravennati hanno superato 55-36 (14-17; 32-21; 43-25) la Sunrise Rimini in casa, e vinto a Imola con la Virtus 72-54 (16-18; 25-34; 51-40) nell’anticipo della quarta giornata, conquistando un prezioso successo che mantiene a distanza le inseguitrici. Il Capra Team giocherà venerdì alle 21 in casa con Granarolo dell’Emilia la terza giornata d’andata, mentre la quarta la disputerà mercoledì 5 a Miramare. Il tabellino dell’con Rimini: Morsiani 10, Bandini 4, Spinelli 2, Chiabotto 19, Giunchi 15, Quercioli 2, Balducci 2, Camporesi 1. All.: Cedrini. Il tabellino dell’con Imola: Bandini 23, Spinelli 2, Giunchi 11, Chiabotto 11, Morsiani 15, Carluccio 6, Quercioli 4, Balducci, Camporesi ne.