Ferragni a processo a Milano per uova di Pasqua e Panettone gate

AGI - La Procura diha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di Chiarain cui l'imprenditrice e influencer è accusata in concorso con altri per truffa continuata e aggravata in relazione alle operazioni commerciali "Pandoro Balocco Pink Christmas, Limited Edition Chiara" (Natale 2022) e "diChiara- sosteniamo i Bambini delle Fate" (2021 e 2022). Udienza pre dibattimentale il 23 settembre Si svolgerà il 23 settembre davanti al giudice monocratico della terza sezione penale del Tribunale dil'udienza pre dibattimentale per Chiarae altri 3 co-imputati, a vario titolo, per concorso in truffa continuata e aggravata in relazione alle operazioni commerciali "Pandoro Balocco Pink Christmas, Limited Edition Chiara" (Natale 2022) e "diChiara- sosteniamo i Bambini delle Fate" (2021 e 2022).