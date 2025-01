Ilrestodelcarlino.it - Evadono iva e imposte per oltre 3 milioni di euro, indagati in 24

Forlì, 29 gennaio 2025 - Utilizzavano fatture false per evadere lesui redditi e l'iva. I finanzieri del comando provinciale di Forlì-Cesena stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca, fino asettecentomila, nei confronti di due persone, di nazionalità cinese, soci e amministratori di un’impresa della città operante nel campo del commercio al dettaglio di prodotti non alimentari. I due, secondo le Fiamme Gialle, al fine di evadere lesui redditi e l’iva, hanno utilizzato nelle dichiarazioni annuali fatture false per circa 3,2die un’iva indetraibile di705mila. Sequestro dei beni Per questi motivi, i finanzieri di Forlì hanno proceduto al sequestro dei conti correnti nella loro disponibilità ammontanti a 340mila, 2 unità immobiliari a Faenza del valore di250mila, insieme a 8,2milain contanti e 2 orologi di lusso dal valore di circa 30mila, trovati durante una perquisizione.