Endless wedding, il matrimonio è diventato una festa continua e itinerante

Un tempo ilveniva definito anche, per antonomasia, “il grande giorno”. Le cerimonie nuziali si tenevano in una sola giornata, seppur lunga e intensa. Ci si preparava, si piangeva, si rideva, si faceva, si ballava, e poi, alla fine, ognuno tornava a casa propria. Questo valeva sia per sposi che per invitati ed era quello che accadeva fino a pochi anni fa. Negli ultimi tempi, invece, in certi casi il rito è arrivato a durare addirittura tutto un weekend o anche quattro o cinque giorni, tra cene di benvenuto, brunch pre e post cerimonia, la cerimonia stessa, ricevimento, party con dj set, un secondo party in un’altra location (o persino viaggio in un altro weekend) per includere più persone e, infine, un altro momento di incontro per concludere in bellezza. Senza considerare gli addii al celibato e al nubilato.