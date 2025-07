Tornano le giostre ad Avellino | luna park in allestimento a Piazzale degli Irpini

Ad Avellino sono partiti i preparativi per i festeggiamenti del Ferragosto, il momento estivo più atteso dai cittadini del capoluogo irpino. Anche quest'anno il divertimento per bambini e ragazzi sarà assicurato dal parco divertimenti. È in corso infatti l'allestimento delle giostre presso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it