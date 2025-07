Posti di blocco lungo la Apecchiese 65 motociclisti fermati

Posti di blocco e controlli¬†lungo la Apecchiese, strada che unisce l'Altotevere alla provincia di Pesaro-Urbino e particolarmente amata dagli appassionati delle due ruote. I poliziotti, nel corso dei sei posti di blocco,¬†hanno fermato controllato 65 motociclisti e 20 automobilisti. Per un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: posti - blocco - apecchiese - motociclisti

Se hai questa automobile, fai attenzione ai posti di blocco: il controllo √® assicurato - Ogni anno le forze dell‚Äôordine effettuano migliaia¬† di controlli e sicuramente c‚Äô√® qualche automobile pi√Ļ sotto osservazione rispetto alle altre.

Sparatoria in Svezia, nella cittadina di Uppsala: ¬ęTre morti e diversi feriti¬Ľ. Posti di blocco e caccia all'uomo - A 70 chilometri da Stoccolma. In corso una vasta operazione di polizia. Non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte.

Sparatoria in Svezia, nella cittadina di Uppsala: ¬ętre morti e diversi feriti¬Ľ. Posti di blocco e caccia all'uomo - A 70 chilometri da Stoccolma. In corso una vasta operazione di polizia. Non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte.

Posti di blocco lungo la Apecchiese, 65 motociclisti fermati.

Sfrecciano sulla statale come in pista, posti di blocco contro le moto ... - Sfrecciano sulla statale come in pista, posti di blocco contro le moto truccate Velocità folli e targhe illeggibili per gli autovelox: scattano i controlli. Si legge su ilgiorno.it

Controlli sulla Apecchiese, una delle strade più amate dai motociclisti - Controlli sulla Apecchiese, una delle strade più amate dai motociclisti Spesso teatro di incidenti mortali, la polizia locale al lavoro per garantire la sicurezza di tutti gli utenti 05/05/2025 ... rainews.it scrive