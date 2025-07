Zibido la Zaf annuncia la chiusura | a rischio 50 dipendenti La sindaca Belloli chiede l' intervento del Prefetto

Zibido San Giacomo, 16 luglio 2025 – Preoccupa l’improvvisa decisione dei vertici della ZAF di chiudere lo stabilimento e licenziare i circa 50 dipendenti e la sindaca di Zibido. Sonia Belloli, ha chiesto al Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, la disponibilità a convocare un tavolo di confronto. Al tavolo, oltre ai rappresentanti della storica azienda — conosciuta in tutto il mondo per la progettazione e realizzazione di scaffalature — dovrebbero partecipare anche l’amministrazione comunale, la Direzione Lavoro della Città Metropolitana di Milano e le organizzazioni sindacali. «Appena appresa la notizia – spiega la sindaca Sonia Belloli – ho incaricato due miei assessori, Giacomo Serra e Giovanni Navicello, di incontrare le organizzazioni sindacali per avere tutti i dettagli della situazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

