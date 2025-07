Jannik Sinner in vacanza con Laila Hasanovic dopo la vittoria a Wimbledon?

Da settimane si vocifera di una relazione tra il tennista e la modella, e gli indizi si fanno sempre piĂą numerosi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Jannik Sinner in vacanza con Laila Hasanovic dopo la vittoria a Wimbledon?

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - vacanza - laila

Jannik Sinner spinge in allenamento con Sonego a Roma. Domani training con un top-5 - Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’ esordio del n.

Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: “Ha vissuto un momento difficile, esprimerà un ottimo tennis a Roma” - Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire così Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis.

Dopo il trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner si gode una pausa lontano dai riflettori. Tra voci di una fuga d’amore con Laila Hasanovic e polemiche dalla stampa britannica sul caso doping archiviato, il numero uno al mondo resta al centro dell’attenzione Vai su Facebook

La prima vacanza di Jannik Sinner da re di Wimbledon (con la nuova fidanzata?); Jannik Sinner in vacanza con Laila Hasanovic dopo la vittoria a Wimbledon?; Jannik Sinner e la vacanza d'amore con Laila Hasanovic: la valigia di lei alimenta il gossip.

Jannik Sinner e Laila Hasanovic: vacanza romantica dopo la vittoria a Wimbledon - Jannik Sinner e Laila Hasanovic: spunta una fuga d'amore dopo Wimbledon. Segnala donnaglamour.it

Jannik Sinner in vacanza a Monte Carlo? - Jannik Sinner in vacanza a Monte Carlo, con Laila Hasanovic, scegliendo il silenzio e scompare dai radar: nessun post, nessuna dichiarazione. mam-e.it scrive