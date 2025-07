Cane poliziotto muore dopo essere stato lasciato in un'auto surriscaldata | era appena entrato in servizio

Il cane poliziotto Georgia, √® morta il 13 luglio a Trenton era appena entrata in servizio quando √® morta dopo essere stata lasciata troppo a lungo in un'auto surriscaldata. Il suo conduttore √® stato licenziato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fuzai, il primo cane Corgi “poliziotto” che ha conquistato la Cina per le sue abilit√† e la simpatia - Un Corgy √® entrato nel cuore dei cinesi: si tratta di un cane addestrato per il rilevamento di esplosivi in aeroporti, stazioni e luoghi pubbliche fa parte di una squadra di polizia.

Morto Night Spirit, il cane poliziotto eroe del Ponte Morandi - Pastore australiano di 14 anni, da tre in pensione, nella sua carriera da poliziotto con l'inseparabile conduttrice ispettrice Laura Bisio, Night Spirit ha trovato e salvato numerose vite umane, in ultimo un anziano di 87 anni, ipovedente, sparito durante un vasto incendio scoppiato poco fuori Genova.

√ą morto Night Spirit, il cane poliziotto eroe del Ponte Morandi: salv√≤ 6 persone sotto le macerie - Genova, 26 giugno 2025 ‚Äst√ą morto Night Spirit, il cane poliziotto eroe del Ponte Morandi. Aveva 14 anni: dopo il¬†crollo del viadotto Polcevera del 2018 trov√≤ sei sopravvissuti sotto le macerie.

Oggi in Piazza della Frutta, presenti insieme al nostro cane poliziotto per la 2ª edizione della Serprino Night Sotto il Salone: sorrisi, curiosità e tanto entusiasmo per una serata davvero speciale! #poliziadistato #essercisempre Vai su Facebook

