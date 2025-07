Napoli guida con il cellulare | 86 patenti ritirate in un giorno C’è anche un ex calciatore

In meno di 24 ore, ben 86 automobilisti sono stati fermati a Napoli per aver utilizzato il telefono cellulare mentre erano al volante. La Polizia Locale ha intensificato i controlli su strada per contrastare una pratica pericolosa e purtroppo ancora molto comune, che rappresenta una delle principali fonti di distrazione e causa frequente di incidenti.

