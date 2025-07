Esposito Inter, Sebastiano potrebbe lasciare nuovamente Milano: ecco le ultime sull’ex attaccante di Sampdoria e Bari. Uno dei giocatori piĂą importanti per il calciomercato Inter in questo momento è Giovanni Leoni del Parma. Il centrale di difesa classe ’06 è stato molto accostato ai nerazzurri e, per abbassare il prezzo, potrebbe avvenire anche una cessione. Esposito Inter è una scintilla mai accesa ed ora l’attaccante potrebbe trasferirsi in emilia. Prosegue senza sosta il lavoro dell’ Inter sul fronte giovani. Dopo aver messo nel mirino Giovani Leoni, talentuoso difensore classe 2006 in forza al Parma, i nerazzurri cercano la formula giusta per convincere il club emiliano, che continua a chiedere 40 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Esposito Inter, sarà lui a lasciare spazio a Leoni? Il centravanti classe ’02 possibile controproposta di mercato