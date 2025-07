Osimhen spinge per il Galatasaray | il Napoli detta le condizioni si cerca la svolta

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - di Redazione JuventusNews24 Osimhen annuncia quando prenderà la decisione definitiva sul prosieguo della sua carriera: le parole dell’obiettivo della Juve.

Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, il bomber nigeriano conquista il suo primo trofeo in Turchia: sua la doppietta contro il Trabzonspor.

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen segna una doppietta nella finale della coppa di Turchia vinta 3-0 dal Galatasaray contro il Trabzonspor a Gaziantep.

#Calciomercato Affare #Osimhen: ora il #PSG chiede lumi al #Napoli con il #Galatasaray che spinge! Vai su X

Il Galatasaray pronto a pagare i 75 milioni richiesti dal Napoli per Victor Osimhen La proposta è di rateizzare il pagamento in più tranche senza attivare la clausola rescissoria ? Il giocatore ha già l’accordo col Gala e spinge per andare in Turchia Oggi Vai su Facebook

