Laura Pausini annuncia ‘La mia storia tra le dita’ | botta e risposta al vetriolo con Grignani

(Adnkronos) – Laura Pausini annuncia sui suoi social l'uscita il 12 settembre di un nuovo singolo 'La mia storia tra le dita', senza specificare che si tratta della cover del celebre brano di Gianluca Grignani. E il cantautore non la prende bene, tanto da dare vita, sempre via social, ad un botta e risposta al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Laura Pausini, scontro con Gianluca Grignani. Lei annuncia "La mia storia tra le dita" (senza citarlo) e lui: «È la mia canzone». Poi il chiarimento https://msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/laura-pausini-scontro-con-gianluca-grignani-lei-annuncia-la-mia-storia- Vai su X

Laura Pausini e Robbie Williams hanno presentato per la prima volta live Desire sul palco mondiale della FIFA Club World Cup 2025, al Metlife Stadium di New York Desire – il primo inno ufficiale FIFA – accompagnerà i giocatori in campo in ogni torneo, inc Vai su Facebook

Pausini-Grignani, scontro al vetriolo per 'La mia storia tra le dita': il dissing sui social; Laura Pausini annuncia il nuovo singolo in uscita a settembre; Laura Pausini annuncia il ritorno con “La mia storia tra le dita”.

Laura Pausini, scontro con Gianluca Grignani. Lei annuncia "La mia storia tra le dita" (senza citarlo) e lui: «È la mia canzone» - Tutto è cominciato con un post Instagram della cantante che ha annunciato l'uscita, a settembre, di un brano ... Da msn.com

Laura Pausini e Gianluca Grignani, scontro sui social per l'annuncio di "La mia storia tra le dita" - Vivace scambio di battute sui social tra Laura Pausini e Gianluca Grignani dopo l'annuncio della cover di La Mia storia tra le dita ... gazzetta.it scrive