Oggi il ragazzo avrebbe compiuto 38 anni, è stato ucciso quando ne aveva 18: quattro poliziotti vennero condannati per omicidio colposo. Andrea Boldrini che era con lui denuncia: “I ragazzi vivono con terrore l’impegno”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Vent’anni senza Federico Aldrovandi. L’amico ricorda l’ultima sera: “Ancora troppi casi come il suo”

Vent’anni senza Federico Aldrovandi. L’amico ricorda l’ultima sera: “Ancora troppi casi come il suo” - Sono passati esattamente vent’anni da quando Federico Aldrovandi ne ha compiuti diciotto, poi non ha più potuto soffiare sulle ... Segnala repubblica.it

Un concerto e una mostra per Federico Aldrovandi a vent'anni dalla sua morte - Nella Capitale si ricorderà il giovane ucciso da quattro agenti della Polizia di Stato nel 2005. Secondo romatoday.it