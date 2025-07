Terre del Vescovado Teatro Festival | prosegue la sesta edizione della rassegna teatrale

Nove eventi in luoghi differenti, con nomi noti del panorama nazionale, tra satira, musica e impegno civile: il TdV Teatro Festival 2025 torna ad accendere i riflettori nel cuore delle Terre del Vescovado. Un viaggio che intreccia cultura e territorio, dove il teatro incontra il pubblico tra parole, emozioni e sapori d’eccellenza. Dopo il grande successo dei primi due spettacoli, il 3 luglio ad Albano Sant’Alessandro e il 9 luglio a Bolgare, la rassegna prosegue con altri 3 appuntamenti prima della pausa agostana. Il 19 luglio, presso il Parco Comunale di Gorlago ecco un graditissimo ritorno al TdV Teatro Festival, Mario Perrotta (pluripremiato UBU) in ‘Nel blu – avere tra le braccia tanta felicita?’, un viaggio teatrale e musicale nella vita del grande Modugno e nella storia di quell’Italia degli anni ’60 piena di ottimismo e capace di volare: un vero e proprio inno alla felicita?. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Terre del Vescovado Teatro Festival: prosegue la sesta edizione della rassegna teatrale

