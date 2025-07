Accoltellato più volte mentre si trova in piazza | ferito un 20enne

Questa notte i carabinieri di Napoli Centro sono intervenuti all'ospedale Pellegrini per un 20enne gambiano, ferito alla coscia con cinque fendenti di arma da taglio. Il giovane, che non ha fornito indicazioni su quanto accaduto, sarebbe stato soccorso dal 118 in piazza Nazionale. Sono 12 i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, sparatoria in piazza a Pianura: nessun ferito - (Adnkronos) – Sparatoria nella notte in piazza nel quartiere Pianura a Napoli. Sono in corso le indagini della Polizia di Stato sull'ennesima "stesa" avvenuta nella periferia, in piazza San Giorgio, con l’esplosione in aria di colpi di arma da fuoco.

Ancora risse in piazza Garibaldi: una decina i coinvolti, un ferito - Un violento episodio dalla dinamica ancora poco chiara è avvenuto, tra poco meno di una decina di soggetti, verso l'una di questa notte in via della Raffineria.

San Giuliano Milanese, turista americano accoltellato da tre nordafricani per una catenina d’oro. Ferito al collo e alla spalla per aver provato a difendersi. Altro che tolleranza, buonismo e cittadinanze regalate: carcere e un biglietto di sola andata per questi CR Vai su Facebook

Un 20enne ferito questa notte in piazza Nazionale: 5 coltellate alla coscia - Notte di violenza, quella appena trascorsa, in piazza Nazionale, a poche centinaia di metri dalla Stazione Centrale di Napoli: un giovane di 20 anni, di origine gambiana, è stato accoltellato. Da fanpage.it

Napoli, giovane gambiano accoltellato in piazza Nazionale - la cosiddetta scena del crimine si sarebbe consumata in piazza Nazionale dove nella notte un cittadino gambiano di soli 20 anni è stato soccorso da un’ambulanza del 118 avvertita da alcuni passanti. cronachedellacampania.it scrive