Buoni postali dimenticati | la battaglia legale per ottenere un rimborso da mezzo milione di euro di una donna di Latina

Una donna di Latina, classe 1980, si è recentemente rivolta ad uno studio legale per ricevere assistenza in merito al recupero di una somma notevole derivante da buoni postali non riscossi appartenenti al padre defunto. La scoperta è avvenuta in modo inaspettato, quando la signora ha trovato in una vecchia scatola di latta, riposta in soffitta, tre buoni postali emessi rispettivamente nel 1952 e nel 1953, con valori nominali di 1000, 5000 e 10.000 lire, per un totale complessivo di 16.000 lire. La rivalutazione e il valore attuale. Dopo aver affidato la questione a un consulente contabile, è emerso che i buoni postali, grazie agli interessi legali e alla rivalutazione, avevano accumulato una somma ben più consistente rispetto al valore nominale.

