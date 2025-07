Bonus netto per chi rinuncia alla pensione e continua a lavorare | le novità per il pubblico impiego

Chi rinuncia alla pensione e continua a lavorare ottiene il bonus (cosiddetto «Maroni») al netto dell’Irpef, anche se l’incentivo riguarda i dipendenti del pubblico impiego. È questa la novità contenuta nello schema di decreto correttivo predisposto dal Consiglio dei ministri del 14 luglio 2024, contenente misure di carattere fiscale di rettifica rispetto ad alcune pronunce più recenti, anche dell’Agenzia delle entrate. Tra queste, si segnala proprio l’intervento dell’amministrazione finanziaria circa le modalità di considerare i contributi previdenziali restituiti al personale alle dipendenze iscritto alle forme esclusive – tra le quali, proprio i dipendenti della Pubblica amministrazione – ai fini della determinazione della base imponibile per l’Irpef. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus netto per chi rinuncia alla pensione e continua a lavorare: le novità per il pubblico impiego

In questa notizia si parla di: bonus - netto - rinuncia - pensione

Il bonus pensioni in busta paga per dipendenti pubblici e privati è esentasse: come aumenta lo stipendio netto - Il cosiddetto bonus Giorgetti è stato confermato. Si tratta della misura rivolta a chi decide di proseguire con il lavoro nonostante abbia maturato il diritto alla pensione anticipata, entro il 31 dicembre 2025.

Pensione, l'incentivo per chi resta al lavoro e rinuncia all'anticipo: così aumenta il netto in busta paga; Pensione, bonus in busta paga per chi resta al lavoro; Bonus Giorgetti 2025: più soldi in busta paga a chi rinuncia alla pensione anticipata.

Bonus pensioni 2025 senza tasse: a chi spetta, come richiederlo e quanto vale - Il bonus pensioni 2025 rappresenta un’opportunità concreta per incrementare subito lo stipendio senza penalizzazioni fiscali, pur con qualche effetto minimo sulla pensione futura. Si legge su msn.com

Bonus pensione per dipendenti pubblici: esteso l’incentivo a chi lavora nelle PA - Esteso il bonus pensione ai dipendenti pubblici iscritti a gestioni previdenziali "esclusive", come quella della pubblica amministrazione. Lo riporta ticonsiglio.com