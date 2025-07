Brie Larson si unisce a Olivia Colman nella miniserie Cry Wolf

Brie Larson reciterà al fianco di Olivia Colman nella miniserie Cry Wolf, che ha ricevuto ufficialmente il via libera da FX. La serie era in lavorazione da febbraio, con Colman in uno dei ruoli principali. Sarah Treem è sceneggiatrice, produttrice esecutiva e showrunner, mentre Larson e Colman saranno entrambe produttrici esecutive oltre che protagoniste. La serie è descritta come un thriller psicologico familiare che segue “un’assistente sociale ( Olivia Colman ) e una madre ( Brie Larson ) che entrano in crisi quando la figlia adolescente della madre denuncia abusi, spingendo entrambe le donne al limite mentre affrontano una situazione impossibile”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

