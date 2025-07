Umbria Jazz 2025 il Conad contest va ai Saihs

Ad aggiudicarsi l'edizione 2025 del Conad Jazz Contest sono i Saihs. Lo annunciano Conad e Umbria Jazz I Saihs, sestetto nato a Firenze nel 2023 “per la cura negli arrangiamenti e l’equilibrio degli interventi solistici” si aggiudicano così il premio finale di 5.000 euro come contributo alla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Umbria Jazz a Terni: “Ottima intesa per un grande evento nel 2026” - Umbria Jazz a Terni, lunedì cruciale per il futuro della manifestazione in città . IN mattinata, durante la seduta del consiglio comunale, il sindaco Stefano Bandecchi aveva annunciato che “l’edizione 2025 salterà ”.

Umbria Jazz 2025, il programma di martedì 15 luglio - Samara Joy è una delle tante scoperte del direttore artistico Carlo Pagnotta. Che la volle al concerto pomeridiano del Brufani quattro anni fa, per promuoverla poi nel cartellone del teatro Morlacchi.

Terni, Stefano Bandecchi su Umbria Jazz: “Salta l’edizione 2025. Prossimo anno usciremo dalla mediocrità ” - “Inventeremo un aggettivo diverso per Umbria Jazz”. Il sindaco Stefano Bandecchi durante la seduta del Consiglio comunale di oggi – lunedì 5 maggio - ha anticipato gli intendimenti dell’amministrazione comunale.

Al via la nuova edizione di Conad Jazz Contest - Umbria Jazz - Ansa.it - Al via dal 3 aprile le iscrizioni al Conad Jazz Contest 2024, conosciuto negli ambienti del jazz come uno tra gli appuntamenti più attesi per i giovani talenti che sperano di avviare la propria ... Scrive ansa.it

Al via le iscrizioni per il Conad Jazz Contest 2025 - Ansa.it - Aprono ufficialmente il 3 aprile le iscrizioni al Conad Jazz Contest 2025, appuntamento per i giovani talenti che vedono in esso l'opportunità di far conoscere la propria musica e avviare la ... Come scrive ansa.it