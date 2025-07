Untamed la recensione | una serie crime che nasconde un profondo dramma familiare

Tutto inizia col ritrovamento di un cadavere che mette in discussione il passato del protagonista, interpretato da Eric Bana. Ma nello show i generi si mescolano in modo confuso. In streaming su Netflix. Selvaggio, indomabile. Questo significa Untamed, titolo della nuova miniserie Netflix con protagonista Eric Bana. Il primo Hulk del Marvel Cinematic Universe mantiene la rabbia dell'omone verde ma la trasforma in profonda sofferenza interiore interpretando un uomo dilaniato dal proprio passato, e ora rifugiato nel parco dello Yosemite. Insomma, un uomo untamed. Non si poteva che scegliere questa parola per definire un protagonista eremita e la natura incontaminata dell'entroterra statunitense, a tu per tu con le tradizioni dei nativi americani. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

