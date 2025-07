Milan con Vlahovic c’è l’accordo | resta però un grosso problema di fondo

Sembrava tutto fermo, poi qualcosa ha ricominciato a muoversi. Il tempo sta giocando a favore del matrimonio fra Vlahovic e il Milan. E ora c’è anche l’accordo (AnsaFoto) – serieanews.com Dusan Vlahovic e il Milan: un matrimonio che si può fare e che sta finalmente riprendendo quota. Lo stiamo raccontando da settimane, ora l’idea torna a farsi strada. Dopo un primo avvicinamento, c’era stato un raffreddamento. PerchĂ©? PerchĂ© Vlahovic non sembrava convinto di rinunciare a una parte del suo ingaggio per accettare la corte del Milan. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Milan, con Vlahovic c’è l’accordo: resta però un grosso problema di fondo

