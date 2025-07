Perde l’equilibrio e cade mentre installa un condizionatore | morto operaio 58enne a Massa Lubrense

Un operaio di 58 anni è morto a Massa Lubrense, in provincia di Napoli, mentre stava installando un impianto di climatizzazione. La tragedia è avvenuta mercoledì 16 luglio in via Pontone, quando l’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di circa 6 metri precipitando di schiena su un cordolo di cemento. I tentativi di rianimazione dei soccorsi intervenuti sono stati vani e il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri della stazione locale, del nucleo ispettorato lavoro di Napoli e del nucleo investigativo del Gruppo di Torre Annunziata stanno indagando sull’incidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Perde l’equilibrio e cade mentre installa un condizionatore: morto operaio 58enne a Massa Lubrense

