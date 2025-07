Michelle Monaghan e John Cena insieme in Little Brother su Netflix

nuove produzioni cinematografiche con Michelle Monaghan: un focus sulle ultime apparizioni. La carriera di Michelle Monaghan continua a consolidarsi attraverso partecipazioni in progetti di rilievo, sia nel cinema che in televisione. Dopo il successo ottenuto con la serie The White Lotus, l’attrice si è distinta in ruoli di spicco all’interno di produzioni innovative e di grande interesse per il pubblico. In questo approfondimento, vengono analizzate le sue recenti interpretazioni e i progetti futuri più attesi. partecipazioni recenti e nuovi progetti. la presenza in “little brother” su netflix. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Michelle Monaghan e John Cena insieme in Little Brother su Netflix

Michelle Monaghan si unisce a John Cena in Little Brother per Netflix - Michelle Monaghan si unisce a John Cena in Little Brother per Netflix Dopo la sua acclamata interpretazione in The White Lotus della HBO, Michelle Monaghan è salita a bordo per recitare al fianco di John Cena e Eric André in Little Brother, la nuova commedia Netflix del regista di Ingrid va a Ovest, Matt Spicer.

