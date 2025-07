Adesso è ufficiale La Tenuta di Sammezzano passa alla famiglia Moretti

Firenze, 17 luglio 2025 – La Tenuta di Sammezzano, straordinario complesso architettonico nel cuore della Toscana, è entrata a far parte ufficiale del patrimonio della famiglia Moretti. La notizia è stata confermata dal comitato Salva Sammezzano a seguito della scadenza dei termini per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato italiano, avvenuta ieri. A partire dal 16 luglio la proprietà è passata definitivamente alla SMZ Srl, societĂ costituita ad hoc per l'acquisizione del bene e amministrata da Ginevra Moretti, figlia dell'imprenditore fiorentino Giorgio Moretti, figura di riferimento nel panorama del mecenatismo culturale e della rigenerazione urbana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Adesso è ufficiale. La Tenuta di Sammezzano passa alla famiglia Moretti

