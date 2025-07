Opera Seme celebra Puccini tra parole e musica | arriva Puccini Cabaret

Arezzo, 17 luglio 2025 – Un viaggio inedito e sorprendente nella vita e nell'immaginario di Giacomo Puccini: è "Puccini Cabaret", lo spettacolo in programma venerdì 18 luglio alle ore 21:00 alla CaMu – Casa della Musica di Arezzo, nell'ambito della sezione "Aspettando il Festival – Opera Pop" di Opera Seme Festival. Protagonisti della scena saranno Francesco Botti e Caterina Cidda Maldesi, che daranno voce a un racconto teatrale costruito con letture, aneddoti e frammenti poetici, per restituire al pubblico un ritratto intimo, ironico e profondamente umano del grande compositore toscano. Uno spettacolo che unisce il rigore della ricerca alla leggerezza del cabaret, pensato per coinvolgere anche chi non ha mai frequentato l'opera lirica.

In questa notizia si parla di: puccini - opera - seme - musica

