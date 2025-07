Incidente zona industriale | furgone contro autoarticolato due persone bloccate nell' abitacolo

BRINDISI - Due pesone rimaste incastrate nell'abitacolo ed estratte dai vigili del fuoco, un veicolo ribaltato su un lato a centro strada. Si sono vissuti momenti di preoccupazione poco prima delle 8 di oggi, giovedì 17 luglio, nella zona industriale di Brindisi dove un furgone è finito contro un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: zona - industriale - furgone - abitacolo

Decoro urbano zona industriale, iniziati i lavori di manutenzione del verde - GALATINA - Sono iniziati i lavori di taglio dell’erba su tutta la zona industriale di Galatina nel programma di decoro urbano e sicurezza da garantire all’area.

Lavori sulla Complanare Sud di Bari, chiusura notturna per il tratto Zona Industriale-Tangenziale - Sulla D94 Complanare Sud di Bari, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22 di questa sera, lunedì 28 aprile, fino alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari Zona Industriale e l'allacciamento con la Tangenziale di Bari, in direzione.

Zona industriale di Case Castagnoli, si caldeggia un food truck per i 400 lavoratori impegnati ogni giorno - Il Comune di Cesena continua a sostenere lo sviluppo delle aree produttive del territorio, con particolare attenzione alle esigenze concrete di imprese e lavoratori.

Furto nell'azienda di Marco Colombo: il video mostra soggetti che rubano bobine e le caricano su un furgone Vai su Facebook

Incidente zona industriale: furgone contro autoarticolato, due persone bloccate nell'abitacolo; Uomo intrappolato nel furgone in fiamme; Scontro tra furgone e autocarro nella zona industriale di Ascoli: conducente incastrato, liberato dai Vigili del Fuoco.

Intrappolato nel furgone dopo l'incidente, liberato da vigili - MSN - Grave incidente stradale questa mattina, poco prima delle ore 8, nella zona industriale di Ascoli Piceno. Si legge su msn.com

Arzachena, a fuoco un furgone nella zona industriale - I vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti questa mattina all'interno del cortile di un laboratorio di infissi di alluminio, nella zona industriale di Arzachena, per l'incendio di un furgone. Lo riporta unionesarda.it