I Fantastici 4 | Gli Inizi per il regista Pedro Pascal guiderà gli Avengers ma arriva la smentita

Matt Shakman ha rivelato che il Reed Richards di Pedro Pascal guiderà i Vendicatori in Avengers: Doomsday? Facciamo chiarezza. Sarà Reed Richards, alias Mr. Fantastic, il nuovo leader dei Vendicatori in Avengers: Doomsday e Secret Wars? Così parrebbe aver affermato il regista de I Fantastici 4: Gli Inizi Matt Shankman. Nel corso di una lunga intervista con Variety, Shankman si è soffermato sulla collaborazione con la star Pedro Pascal, interprete di Reed Richards nel cinecomic Marvel nonché sua vecchia conoscenza dai tempi degli esordi di entrambi a teatro. Parlando delle difficoltà del ruolo, il regista lo ha lodato dicendo: "Passa dall'essere lo scienziato nerd rinchiuso in laboratorio, al marito e padre che farebbe qualsiasi cosa per proteggere la sua .

Reed Richards sarà il nuovo leader degli Avengers secondo Matt Shakman - Fantastic, è pronto a guidare gli eroi più potenti della Terra in Avengers: Doomsday e/o Secret Wars? Da cinefilos.it

I Fantastici 4, Pedro Pascal rivela: "Ho avuto grandi difficoltà con l'accento tipico degli anni '60" - Nel prossimo film su I Fantastici 4, Pedro Pascal, che interpreta Reed Richards, durante le riprese ha ricevuto un richiamo da Marvel Studios, che gli ha chiesto di ridimensionare il suo stile "teatra ... Scrive msn.com