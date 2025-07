LIVE Universiadi 2025 17 luglio in DIRETTA | Marchello in finale nei 400 stile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.45: Ci sono due italiane in senifinale nei 50 farfalla. Scotto di Carlo secondo tempo e Pignatiello 16mo tempo 9.40: NUOTO – Scotto di Carlo seconda nella quinta batteria dei 50 farfalla con 26”50 9.35: TAEKWONDO – Cianci batte la kirghiza Makhmedova nel Ponomae e si qualifica per i sedicesimi. Sconfitta invece per l’azzurro Ferella battuto dall’ecuadoregno Salgado 9.30: NUOTO – Questi i finalisti dei 400 stile: Kolesnikov, Erisman, De Oliveira, Khiew, Marchello, Nakayama, Barbieri, Enyeart 9.28: NUOTO – Griffante non riesce a centrare la finale, Marchello sì. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: Marchello in finale nei 400 stile

In questa notizia si parla di: diretta - universiadi - luglio - marchello

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: inizia l’avventura, Italia ambiziosa in tanti sport - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della 32ma edizione delle Universiadi estive in corso di svolgimento in Germania.

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: Italia subito all’attacco nel nuoto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della 32ma edizione delle Universiadi estive in corso di svolgimento in Germania.

Universiadi Estive 2025 in Germania: programma, orari delle gare, i convocati dell'Italia e dove vedere in diretta streaming; LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: inizia l’avventura, Italia ambiziosa in tanti sport; Calendario Universiadi 2025 oggi: orari 17 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara.

DIRETTA THOMAS CECCON/ Medaglia d’oro in finale 100 dorso alle ... - Non resta che attendere la diretta di Thomas Ceccon nella finale dei 100 dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024 – oggi lunedì 29 luglio 2024 alle ore 21. Riporta ilsussidiario.net

Diretta Simona Quadarella/ Beffa per l'azzurra nei 1500 metri stile ... - Diretta Simona Quadarella finale 1500 sl Olimpiadi Parigi 2024 streaming video Rai: orario e risultato live con l’azzurra protagonista (oggi 31 luglio) Dopo aver superato la metà gara, la ... Si legge su ilsussidiario.net