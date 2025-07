Scandalo in Costiera dubbi del Consorzio Asi sul ruolo dell' imprenditore

Un ruolo 'oscuro' quello di Giuseppe Razzano, imprenditore e politico di Maddaloni nonchè ex portavoce della parlamentare Picierno, dopo lo scandalo delle mazzette al come di Sorrento, in seno al Comitato direttivo del Consorzio Asi. Un ruolo che ha dato spunti di riflessione alla presidente. 🔗 Leggi su Casertanews.it