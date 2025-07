Controlli a San Giovanni Li Cuti a Aci Trezza | sequestri per occupazione abusiva del demanio

Verifiche mirate a San Giovanni Li Cuti e Aci Trezza. Un'importante operazione congiunta condotta dal Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Guardia Costiera di Catania e dalla Polizia di Stato ha portato a significativi risultati nella lotta contro l'occupazione abusiva del suolo demaniale nei porti della provincia. Ispezioni nel porticciolo di San Giovanni Li Cuti. Le attività di controllo si sono concentrate inizialmente sul porto di San Giovanni Li Cuti, dove le forze dell'ordine hanno effettuato accertamenti per verificare le licenze di concessione in uso agli occupanti delle aree demaniali marittime.

Polizia e guardia costiera in azione a San Giovanni Li Cuti e Aci Trezza per verifiche amministrative nei porti - Il nucleo operativo di polizia ambientale della guardia costiera di Catania e la polizia di Stato di Catania hanno eseguito dei controlli congiunti nei porti di San Giovanni Li Cuti e Aci Trezza per verificare il rispetto delle norme che regolano la fruizione del mare e degli scali pubblici.

