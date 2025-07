Fuochi d’Artificio a Roma | a Cinecittà World il più grande show piro-musicale dell’estate

Oltre 250 metri di altezza, visibili a più di 10 km di distanza, con una potenza luminosa pari a 300.000 lampadine: a Roma l’estate esplode letteralmente nel cielo con Stelle di Fuoco, lo spettacolo piro-musicale più spettacolare dell’anno, pronto a lasciare tutti con il naso all’insù. Cinecittà World, il Parco divertimenti del Cinema e della TV, si prepara a stupire ancora: due weekend consecutivi – dal 18 al 20 e dal 25 al 27 luglio – saranno il palcoscenico di uno show di luci, musica ed emozioni capace di trasformare la notte in un film. Emozioni ad alta quota. Ogni sera, i fuochi d’artificio incontrano la musica in una sinfonia travolgente di coreografie luminose, effetti speciali inediti e spettacolari esplosioni cromatiche. 🔗 Leggi su Funweek.it

