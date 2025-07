Altro che baci e abbracci | Alcaraz sparla di Sinner alle spalle | Gliene ha dette di tutti i colori

Altro che baci e abbracci: Alcaraz sparla di Sinner alle spalle Gliene ha dette di tutti i colori"> Da pochi giorni si è concluso Wimbledon con la vittoria di Sinner. E nelle ultime ore le parole di Alcaraz hanno scosso l’ambiente tennis. Wimbledon 2025 si è concluso da oramai diversi giorni e ha regalato sicuramente un momento storico per il tennis italiano. Per la prima volta, un italiano ha conquistato il torneo più prestigioso e antico del mondo. A riuscirci è stato ovviamente il numero uno al mondo e del seeding Jannik Sinner. Sinner, testa di serie numero uno nel torneo, ha rispettato le aspettative nonostante un anno, come il 2025, alquanto complicato per lui prima di Wimbledon. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Altro che baci e abbracci: Alcaraz sparla di Sinner alle spalle | Gliene ha dette di tutti i colori

In questa notizia si parla di: alcaraz - sinner - altro - baci

Cosa succede se Alcaraz non gioca a Madrid: il distacco da Sinner e la finale col n.1 più lontana a Parigi - Carlos Alcaraz scioglierà oggi (tramite una conferenza stampa) le riserve sulla sua eventuale partecipazione al Masters 1000 di Madrid 2025, attualmente in corso di svolgimento sulla terra battuta della Caja Magica.

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Ambesi: “Sinner e Alcaraz hanno modi diversi di vivere lo sport. Spagnolo primo favorito al Roland Garros” - Dario Puppo, in compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, è stato come sempre protagonista dell’attuale versione giornaliera di TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport.

Un bacio anche a Spike Lee #wimbledon #sinner #tennis #alcaraz Vai su Facebook

#14luglio oltre #paolini #Techetechetetopten #BastilleDay2025 #LaRuotaDellaFortuna #Valentino Rossi #Pietrangeli Grande Slam #TourDeFrance #Alcaraz #Sinner #temptatationisland #Wimbledon2025 #WimbledonFinal tempo per #uominiedonne che am Vai su X

Alcaraz accende la finale: Sinner? In questi mesi non l'ho sentito. Non siamo amici, ma rivali; Sonego svela la verità più grande su Sinner: “Quasi tutti i tennisti sanno che…”; L'abbraccio di Anna Kalinskaya a Jannik Sinner dopo la sconfitta contro Alcaraz a Pechino.

Sinner dopo Wimbledon: «So di avere un bersaglio sulla schiena. Alcaraz mi spinge a migliorare, ma ora un po' di riposo» - Un momento di respiro più che meritato per il numero uno del tennis mondiale, che è diventando il ... Secondo ilmattino.it

Sinner di un altro pianeta, lo sfogo e l’ammissione di Alcaraz - Dopo aver espresso la sua impotenza nei confronti di Sinner con uno sfogo in campo a Wimbledon, Alcaraz ha confermato la superiorità di Jannik in conferenza stampa ... Segnala sport.virgilio.it