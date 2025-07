Incidente Pedemontana chiesto l' arresto dell' autista dello scuolabus | era al cellulare morì una maestra

Il pullman tamponò un camion. A bordo c'erano una trentina di bambini e la maestra Domenica Russo, morta nello schianto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Incidente Pedemontana, chiesto l'arresto dell'autista dello scuolabus: era al cellulare, morì una maestra

Incidente sulla Pedemontana, la maestra morta e i bambini terrorizzati: Cazzago Brabbia sotto choc - Cazzago Brabbia (Varese) – Tornavano a casa gli alunni della scuola elementare di Cazzago Brabbia, che fa parte dell’istituto comprensivo Da Vinci di Azzate.

Incidente Lomazzo, scontro in galleria sulla Pedemontana: camion si schianta con uno scuolabus con bimbi a bordo: morta una maestra, due feriti gravi - Maxi incidente oggi, lunedì 19 maggio, intorno alle 16:20, a Lomazzo, in provincia di Como, lungo la Pedemontana (A36), nel tratto che passa in galleria sotto la frazione di Manera.

Lomazzo, incidente in galleria tra scuolabus e camion: coinvolti anche bambini. Morta maestra - L'incidente è avvenuto nel Comasco sulla Pedemontana. Sul pullman viaggiavano bimbi tra i 6 e i 7 anni

Francesco Pagano, chiesto l’arresto per l'autista del bus: «Usava il cellulare». Nell'incidente morì la maestr; Incidente Pedemontana, chiesto l'arresto dell'autista dello scuolabus: era al cellulare, morì una maestra; Incidente scuolabus a Lomazzo, chiesto l'arresto per l'autista: «Al momento dello schianto parlava al telefono».

Incidenti dell'autobus in gita a Lomazzo, morì una maestra: chiesto l'arresto dell'autista - Rai ed i suoi 918 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Secondo msn.com

Maestra morta nella gita scolastica, chiesto l’arresto dell’autista del pullman: “Era al telefono” - Nell’incidente morì la maestra Domenica “Nika” Russo e rimasero feriti anche alcuni alunni. Come scrive laprovinciadivarese.it