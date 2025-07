La notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di Beppe Sala per le ipotesi di false dichiarazioni su qualitĂ personali proprie o di altre persone e concorso in induzione indebita a dare o promettere utilitĂ , è stata data nella notte dal Corriere della Sera. Pare che nemmeno il sindaco di Milano ne fosse a conoscenza, come ha dichiarato lui stesso al quotidiano di via Solferino. GiĂ nella giornata di ieri, dopo la notizia della richiesta d'arresto per l'assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi, le opposizioni si interrogavano sulla possibilitĂ di un cambio radicale di amministrazione in cittĂ . 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Indagine di Milano, le opposizioni: "Il Pd si assuma le sue responsabilità "