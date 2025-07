Una festa di compleanno al parco da dimenticare | bambino aggredito da un 50enne c' è una denuncia

La festa di compleanno si trasforma in una giornata da dimenticare. Una mamma ha sporto una querela in Questura per i fatti accaduti attorno alla fine di giugno in un parco pubblico cittadino: il figlio, 11enne, sarebbe stato vittima di un’aggressione da parte di un uomo, un cinquantenne, che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: festa - compleanno - parco - dimenticare

