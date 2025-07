campionato europeo universitario maschile e femminile dal 27 luglio tante sfide a camerino e dintorni in campo 600 tra studenti e studentesse di 14 paesi

Presentato in Regione Marche il l’Europeo universitario di calcio 2025, la competizione per le squadre rappresentative delle università che si svolge ogni anno dal 2003. L’Università di Camerino è quest’anno organizzatore e sede ospitante e avrà in gara anche le sue squadre, maschile e femminile. L’Europeo si svolgerà a Camerino dal 27 luglio, giornata della cerimonia ufficiale di apertura, fino a domenica 3 agosto, giorno della cerimonia di chiusura alle 18 che si svolgerà dopo la finale maschile allo stadio Luzi. Le partite in calendario vedranno sfidarsi in tutto circa 600 fra studenti e studentesse, in rappresentanza di 14 paesi europei, alcuni dei quali con più di una università impegnata nei due tornei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

