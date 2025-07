Ryan Gosling e Will Ferrell insieme nell' action-comedy Tough Guys

Azione, risate e divertimento per le star Ryan Gosling e Will Ferrell, che interpreteranno due criminali di mezza tacca determinati a cambiare vita. Ryan Gosling metterĂ il suo fascino al servizio di una nuova action comedy affiancando la star della risata Will Ferrell. Il film in questione, prodotto da Amazon MGM project, si intitolerĂ Tough Guys. Come svela Entertainment Weekly, la pellicola scritta da Daniel Gold seguirĂ due scagnozzi in missione per liberarsi dai loro padroni, pericolosi criminali, e prendere in mano il controllo delle proprie esistenze. Al momento non c'è ancora un regista coinvolto nel progetto che riunirĂ le due star di Barbie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

