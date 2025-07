Torrione partita la raccolta alimentare per i gatti in difficoltà

E' attiva una raccolta alimentare per gatti in difficoltĂ , realizzata in collaborazione con Cat's Land ODV, associazione guidata con dedizione da Anna Lisa Ferrigno. L'iniziativa è in corso presso il centro di formazione Training Together, situato in Via Matteo Rossi 8. Il progetto "Questa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Punti di raccolta: Pet Shop – Via Settimio

