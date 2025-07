Reed Richards sarà il nuovo leader degli Avengers secondo Matt Shakman

Reed Richards ( Pedro Pascal ), alias Mr. Fantastic, è pronto a guidare gli eroi più potenti della Terra in Avengers: Doomsday eo Secret Wars? Il regista di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Matt Shakman, ha fatto parlare di sé commentando la sfida nel trovare il personaggio di Pedro Pascal durante un’intervista a tutto campo con Variety. “Passa dall’essere lo scienziato nerd rinchiuso in laboratorio, al marito e padre che farebbe qualsiasi cosa per proteggere la sua famiglia, fino all’uomo che guida gli Avengers”, ha detto Shakman del patriarca dei Fantastici Quattro. 🔗 Leggi su Cinefilos.it