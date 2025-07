Benevento auto in fiamme in via del Pomerio

Auto in fiamme stamani in via del Pomerio, a Benevento. Una Citroen C3 ha improvvisamente preso fuoco durante la marcia. Il conducente, accorgendosi di un forte odore di bruciato, ha subito fermato il veicolo e ha notato del fumo fuoriuscire dal cofano. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Per fortuna non si registrano feriti.

