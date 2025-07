Calciomercato Milan i ‘dubbi’ di Pellegatti sull’arrivo di Vlahovic | le sue parole

Calciomercato Milan, capitolo attaccante. Ecco cosa ha detto Carlo Pellegatti a TMW Radio su Dusan Vlahovic, accostato ai rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, i ‘dubbi’ di Pellegatti sull’arrivo di Vlahovic: le sue parole

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - pellegatti - vlahovic

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

Quale attaccante fa al caso del #Milan? Circola il nome di #Vlahovic, ma sentiamo cosa dice il nostro Carlo Pellegatti... Ascolta il #podcast al link:... Vai su Facebook

Milan, Pellegatti: Modric? Un acquisto berlusconiano. Jashari in stallo; Pellegatti: “Modric è un acquisto berlusconiano. Vlahovic e Jashari? Il Milan…”; Vlahovic al Milan, Pellegatti svela i dettagli sul possibile colpo last minute: la verità sull’affare.

Calciomercato Milan: Allegri chiama Vlahovic. Ecco il prezzo della Juventus - Ecco il prezzo della Juventus per lasciare andare l’attaccante serbo, ormai un esubero Il calciomercato estivo si infiamma con una suggestione clamorosa: ... Come scrive calcionews24.com

Pellegatti: "Vlahovic? Potrebbe essere l'opportunità di fine agosto, ma solo se si dimezza lo stipendio" - A parlare di Milan a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri, è stato il giornalista Carlo Pellegatti: "Vlahovic? Riporta tuttojuve.com