Edipo tragedia cieca al Plautus Festival in scena lo spettacolo con attori non vedenti

Il terzo spettacolo della rassegna teatrale del Plautus Festival si apre domenica 20 luglio a Sarsina, in piazzetta Lucio Pisone, con 'Edipo tragedia cieca' di Giampiero Pizzol per il Centro Diego Fabbri di Forlì. Al calar del buio, alle 21.15, i riflettori si accenderanno sui protagonisti di.

«Edipo a Colono» o la trasformazione. La seconda tragedia della stagione Inda a Siracusa - Lo stesso rumore: il ticchettìo d’un bastone che sorregge un passo malfermo. L’«Edipo a Colono» – seconda tragedia del 60.

