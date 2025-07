Renault crolla in Borsa | -18% a 33,6 euro dopo cambio al vertice e taglio delle stime sul margine operativo al 6,5% nel 2025

Il nuovo CEO ad interim Duncan Minto rivede al ribasso le previsioni, free cash flow stimato tra 1 e 1,5 miliardi, prosegue la selezione del nuovo Amministratore Delegato permanente; aggiornamenti attesi il 31 luglio con i conti semestrali Mercoledì 15 luglio il titolo Renault ha registrato u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Renault crolla in Borsa: -18% a 33,6 euro dopo cambio al vertice e taglio delle stime sul margine operativo al 6,5% nel 2025

