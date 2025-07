di Massimiliano Saggese - Segrate - Milano si prepara ad accogliere uno degli eventi piĂą colorati e coinvolgenti dell’estate: “Colombia Tierra Querida”, la grande celebrazione della Festa Nazionale della Colombia, in programma domenica 20 luglio 2025, dalle 12:00 alle 22:00 presso l’Idroscalo di Milano (ingresso Porta Maggiore). Un’intera giornata di festa, a ingresso libero, per vivere l’autentica cultura colombiana tra spettacoli, tradizioni e sapori. Una giornata di cultura, orgoglio e comunitĂ organizzato dall’associazione Uniti per la Colombia con il patrocinio del Consolato Generale della Colombia a Milano, del Comune di Milano, della CittĂ Metropolitana, dell’ Istituto Cervantes e di altre realtĂ istituzionali, è pensato per unire la cittadinanza milanese alla vivace comunitĂ latinoamericana presente in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Musica, cultura e tradizioni all’Idroscalo per “Colombia Tierra Querida”