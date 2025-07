Incendio in Iraq sale a 61 il numero delle vittime

Un incendio che ha distrutto un centro commerciale nella città di Kut, nell’Iraq orientale, ha causato la morte di 61 persone. Lo ha annunciato il ministero dell’interno. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Incendio in Iraq, sale a 61 il numero delle vittime

